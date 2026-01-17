Дмитриев назвал пошлины Трампа коллапсом трансатлантического союза

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал коллапсом трансатлантического союза угрозу президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении европейских государств из-за учений, проводимых ими в Гренландии.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Коллапс трансатлантического союза. Наконец-то будет нечто важное для обсуждения в Давосе", - прокомментировал Дмитриев на странице в соцсети X заявление американского лидера о пошлинах.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.