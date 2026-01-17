Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
20:02 17.01.2026 (обновлено: 20:17 17.01.2026)
Дмитриев посоветовал европейцам не провоцировать "папочку Трампа"
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на введение... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
сша
европа
гренландия
дональд трамп
дания
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
сша
европа
гренландия
дания
в мире, сша, европа, гренландия, дональд трамп, дания, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Европа, Гренландия, Дональд Трамп, Дания, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом пошлины в 10% для ряда европейских стран из-за Гренландии заявил, что Европе не следует провоцировать своего "папочку".
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
«
"Трамп вводит пошлины в 10% в отношении Великобритании, Дании, Франции, Германии, Финляндии, Нидерландов и Норвегии из-за их "опасной игры" с отправкой военных в Гренландию. С 1 июня увеличение до 25%. Это примерно по 1%-ной пошлине за каждого солдата, отправленного в Гренландию. Европе не следует провоцировать своего папочку", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп рассказал, для чего ему нужна Гренландия
14 января, 14:50
 
В миреСШАЕвропаГренландияДональд ТрампДанияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
