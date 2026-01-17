Российские дипломаты положительно оценили работу адвоката Бутягина

ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Российские дипломаты положительно оценивают работу адвоката археолога из РФ Александра Бутягина Адама Доманьского, которого Украина требует выдать ей из Польши, заявил временный поверенный в делах России в республике Андрей Ордаш.