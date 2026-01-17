Российские дипломаты положительно оценили работу адвоката Бутягина

ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Российские дипломаты положительно оценивают работу адвоката археолога из РФ Александра Бутягина Адама Доманьского, которого Украина требует выдать ей из Польши, заявил временный поверенный в делах России в республике Андрей Ордаш.
"Ну что же, это результат грамотной линии, выбранной адвокатом Бутягина, на наш взгляд: смогли перенести заседание по формальному признаку в связи с тем, что судья демонстрировал явно предвзятое отношение, хотел как можно скорее закончить судебное слушание в первой инстанции, умыть руки, передать это в компетенцию либо суда более высокой инстанции, либо министерства юстиции Польши", - сказал Ордаш журналистам.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней, а позже продлил арест до 4 марта. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.