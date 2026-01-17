Рейтинг@Mail.ru
Российские дипломаты положительно оценили работу адвоката Бутягина - РИА Новости, 17.01.2026
17:50 17.01.2026
Российские дипломаты положительно оценили работу адвоката Бутягина
Российские дипломаты положительно оценивают работу адвоката археолога из РФ Александра Бутягина Адама Доманьского, которого Украина требует выдать ей из Польши, РИА Новости, 17.01.2026
в мире
россия
украина
польша
александр бутягин
министерство юстиции польши
россия
украина
польша
в мире, россия, украина, польша, александр бутягин, министерство юстиции польши
В мире, Россия, Украина, Польша, Александр Бутягин, Министерство юстиции Польши
© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 янв - РИА Новости. Российские дипломаты положительно оценивают работу адвоката археолога из РФ Александра Бутягина Адама Доманьского, которого Украина требует выдать ей из Польши, заявил временный поверенный в делах России в республике Андрей Ордаш.
В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина. Сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи, усмотрев в его действиях предвзятость. Сейчас в заседании объявили перерыв для рассмотрения этого ходатайства. Дату возобновления слушаний пока не назначили.
"Ну что же, это результат грамотной линии, выбранной адвокатом Бутягина, на наш взгляд: смогли перенести заседание по формальному признаку в связи с тем, что судья демонстрировал явно предвзятое отношение, хотел как можно скорее закончить судебное слушание в первой инстанции, умыть руки, передать это в компетенцию либо суда более высокой инстанции, либо министерства юстиции Польши", - сказал Ордаш журналистам.
Временный поверенный в делах РФ в Польше подчеркнул, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы гражданина России отпустили на свободу.
Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней, а позже продлил арест до 4 марта. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекий, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
В миреРоссияУкраинаПольшаАлександр БутягинМинистерство юстиции Польши
 
 
