В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге
00:31 17.01.2026 (обновлено: 11:36 17.01.2026)
В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге
В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге
В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге
Две девушки, которые катались на привязанном к машине тюбинге, погибли при столкновении с другим авто в Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления... РИА Новости, 17.01.2026
2026
происшествия, новгородская область, сольцы, гибдд мвд рф
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, ГИБДД МВД РФ
В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге

В Новгородской области две девушки погибли при столкновении их тюбинга с машиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Две девушки, которые катались на привязанном к машине тюбинге, погибли при столкновении с другим авто в Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в пятницу в 21:40 (совпадает с мск) в городе Сольцы на улице Новгородская 20-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились две девушки. Во время буксировки тюбинг столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 2112".
"В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Происшествия
 
 
