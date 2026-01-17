В Новгородской области две девушки погибли на привязанном к машине тюбинге

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв — РИА Новости. Две девушки, которые катались на привязанном к машине тюбинге, погибли при столкновении с другим авто в Новгородской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в пятницу в 21:40 (совпадает с мск) в городе Сольцы на улице Новгородская 20-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", осуществлял буксировку тюбинга, на котором находились две девушки. Во время буксировки тюбинг столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ 2112".
"В результате происшествия девушки, находящиеся на тюбинге, скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
