В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге
17:45 17.01.2026
В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге
Уголовное дело возбуждено против водителя, к машине которого был привязан тюбинг с девушками, вылетевшими на встречную полосу и впоследствии погибшими в... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
новгородская область
сольцы
россия
lada vesta
новгородская область
сольцы
россия
происшествия, новгородская область, сольцы, россия, lada vesta
Происшествия, Новгородская область, Сольцы, Россия, Lada Vesta
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против водителя, к машине которого был привязан тюбинг с девушками, вылетевшими на встречную полосу и впоследствии погибшими в Новгородской области, сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
По версии следствия, в пятницу в городе Сольцы подозреваемый, управляя автомобилем Lada, буксировал тюбинг с двумя пассажирками, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21124". В результате ДТП две девушки в возрасте 21 и 22 лет скончались на месте происшествия.
«
"Прокуратура Новгородской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)",- говорится в сообщении.
ПроисшествияНовгородская областьСольцыРоссияLada Vesta
 
 
