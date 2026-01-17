https://ria.ru/20260117/delo-2068524950.html
В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге
В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге - РИА Новости, 17.01.2026
В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге
Уголовное дело возбуждено против водителя, к машине которого был привязан тюбинг с девушками, вылетевшими на встречную полосу и впоследствии погибшими в... РИА Новости, 17.01.2026
В Новгородской области завели дело после смерти девушек на тюбинге
Против водителя завели дело после смерти двух девушек на тюбинге под Новгородом