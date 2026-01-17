Выпад датского генерала в адрес России вызвал гнев во Франции

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X заявление главы Арктического командования Вооруженных сил Дании Сёрена Андерсена о "российской угрозе" для Гренландии.
"Посмотрите на этот абсолютный уровень покорности! Командующий датскими силами в Арктике утверждает, что считает Россию более серьезной угрозой, чем Соединенные Штаты! И это происходит в то время, когда Россия подтвердила, что считает Гренландию территорией Дании. Давайте также помнить, что датское правительство продолжает закупать американскую военную технику!" — написал он.
Политик также добавил, что призывы европейских стран направить в Гренландию военных НАТО являются "нелепостью".
Ранее глава Арктического командования Вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен заявил в интервью агентству Reuters, что Россия представляет собой большую угрозу Гренландии, чем Соединенные Штаты. Андерсен добавил, что вблизи острова нет российских кораблей, однако призвал НАТО нарастить присутствие в регионе для защиты северных рубежей альянса.
С начала второго президентского срока Дональд Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле начал откровенно настаивать на этом. Он утверждает, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как его оборона — "лишь две собачьи упряжки".
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но изменить американскую позицию им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.