Выпад датского генерала в адрес России вызвал гнев во Франции

Ранее глава Арктического командования Вооруженных сил Дании Сёрен Андерсен заявил в интервью агентству Reuters, что Россия представляет собой большую угрозу Гренландии, чем Соединенные Штаты. Андерсен добавил, что вблизи острова нет российских кораблей, однако призвал НАТО нарастить присутствие в регионе для защиты северных рубежей альянса.