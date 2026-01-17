https://ria.ru/20260117/danija-2068523219.html
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
Дания продолжит в 2026 году расширять присутствие в Гренландии, сообщили вооружённые силы страны. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:36:00+03:00
2026-01-17T17:36:00+03:00
2026-01-17T17:53:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/48/1560064856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_421a1f61232d39bd53cf04dd59cdbdbf.jpg
https://ria.ru/20260114/daniya-2067927918.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/48/1560064856_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1a009a7370279a695999a55c5a18c69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
ВС Дании сообщили, что продолжат в 2026 году расширять присутствие в Гренландии