ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
17:36 17.01.2026 (обновлено: 17:53 17.01.2026)
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
ВС Дании продолжат расширять присутствие в Гренландии

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЗаснеженные горы на острове Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Заснеженные горы на острове Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дания продолжит в 2026 году расширять присутствие в Гренландии, сообщили вооружённые силы страны.
"Военнослужащие приземлились на самолёте из Дании в аэропорту Нуука. Они станут частью расширенного присутствия Датских вооружённых сил в Гренландии... Дания продолжит расширять присутствие в Гренландии в 2026 году", - написали датские ВС в соцсети Х.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по Гренландии
14 января, 22:10
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
