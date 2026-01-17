Рейтинг@Mail.ru
В Дании проходят массовые демонстрации против США - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 17.01.2026 (обновлено: 16:09 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/danija-2068510429.html
В Дании проходят массовые демонстрации против США
В Дании проходят массовые демонстрации против США - РИА Новости, 17.01.2026
В Дании проходят массовые демонстрации против США
Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене,... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:51:00+03:00
2026-01-17T16:09:00+03:00
в мире
гренландия
копенгаген
сша
дональд трамп
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068513381_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d860a1695622407773527a28fc96c068.jpg
https://ria.ru/20260117/grenlandiya-2068451665.html
гренландия
копенгаген
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068513381_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e729f1c6e025c95ead470d460d1292f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, копенгаген, сша, дональд трамп, дания
В мире, Гренландия, Копенгаген, США, Дональд Трамп, Дания
В Дании проходят массовые демонстрации против США

В Копенгагене прошли масштабные протесты против притязаний США на Гренландию

© REUTERS / Emil HelmsУчастники акции протеста "Руки прочь от Гренландии" в Копенгагене, Дания. 17 января 2026
Участники акции протеста Руки прочь от Гренландии в Копенгагене, Дания. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Emil Helms
Участники акции протеста "Руки прочь от Гренландии" в Копенгагене, Дания. 17 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.
"В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии... На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, людей собралось так много, что их число невозможно отследить. Площадь перед ратушей в Копенгагене полностью заполнена протестующими, люди несут гренландские флаги и плакаты с надписями "Руки прочь" и "Солидарность!".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
03:49
 
В миреГренландияКопенгагенСШАДональд ТрампДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала