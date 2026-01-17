В Дании проходят массовые демонстрации против США

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Масштабные демонстрации против притязаний США на Гренландию проходят в ряде городов Дании, протестующие собрались, в том числе, в датской столице Копенгагене, сообщает датский телеканал TV2.
"В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии... На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, людей собралось так много, что их число невозможно отследить. Площадь перед ратушей в Копенгагене полностью заполнена протестующими, люди несут гренландские флаги и плакаты с надписями "Руки прочь" и "Солидарность!".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.