в мире
сша
дональд трамп
джо байден
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Названы основные экспортные товары США во время второго срока Трампа
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основными экспортными товарами США во время второго срока президента Дональда Трампа стали углеводороды и золото; при этом автомобили, которые традиционно были в топ-5, потеряли свои позиции, выяснило РИА Новости на основе анализа статистических данных.
Первый год пребывания Трампа
в Белом доме как 47-го президента США
подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стал протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.
Так, легковые автомобили, которые последнюю четверть века входили в пятерку основных экспортных товаров США, в январе-октябре 2025 года упали на девятое место. Доход Штатов от экспорта легковушек за 10 месяцев составил 45,3 миллиарда долларов против 51 миллиарда годом ранее.
При этом больше всего США по-прежнему экспортируют самолетов (125,7 миллиарда долларов), нефтепродуктов (89,6 миллиарда долларов) и нефти (84,9 миллиарда долларов).
Газ, который при Джо Байдене
был пятым основным экспортным товаром США, после возвращения Трампа в Белый дом поднялся на четвертое место (67,2 миллиарда долларов).
Наибольшего торгового роста при Трампе достигло золото: Штаты стали поставлять его на мировой рынок в 2,5 раза больше. В результате драгоценный металл замкнул пятерку крупнейших экспортных товаров США (62,6 миллиарда долларов).