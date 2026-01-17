Рейтинг@Mail.ru
05:44 17.01.2026
Названы основные экспортные товары США во время второго срока Трампа
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Основными экспортными товарами США во время второго срока президента Дональда Трампа стали углеводороды и золото; при этом автомобили, которые традиционно были в топ-5, потеряли свои позиции, выяснило РИА Новости на основе анализа статистических данных.
Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стал протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп заявил, что пора менять лозунг с MAGA на "Сохраним Америку великой"
Вчера, 20:08
Так, легковые автомобили, которые последнюю четверть века входили в пятерку основных экспортных товаров США, в январе-октябре 2025 года упали на девятое место. Доход Штатов от экспорта легковушек за 10 месяцев составил 45,3 миллиарда долларов против 51 миллиарда годом ранее.
При этом больше всего США по-прежнему экспортируют самолетов (125,7 миллиарда долларов), нефтепродуктов (89,6 миллиарда долларов) и нефти (84,9 миллиарда долларов).
Газ, который при Джо Байдене был пятым основным экспортным товаром США, после возвращения Трампа в Белый дом поднялся на четвертое место (67,2 миллиарда долларов).
Наибольшего торгового роста при Трампе достигло золото: Штаты стали поставлять его на мировой рынок в 2,5 раза больше. В результате драгоценный металл замкнул пятерку крупнейших экспортных товаров США (62,6 миллиарда долларов).
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Китай резко сократил вложения в госдолг США при Трампе
13 января, 05:47
 
