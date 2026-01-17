Рейтинг@Mail.ru
На жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета - РИА Новости, 17.01.2026
14:36 17.01.2026
На жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета
На жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета - РИА Новости, 17.01.2026
На жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета
Уголовное дело заведено на жителя Омска, который в ходе перепалки на дороге выстрелил из травматического пистолета в лицо мужчине, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 17.01.2026
На жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета

СК: на жителя Омска завели дело после выстрела в лицо мужчины из пистолета

© РИА Новости / Григорий СысоевТравматический пистолет "Оса" в оружейном магазине
Травматический пистолет Оса в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Травматический пистолет "Оса" в оружейном магазине. Архивное фото
ОМСК, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Омска, который в ходе перепалки на дороге выстрелил из травматического пистолета в лицо мужчине, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Инцидент произошел 10 января перед мостом имени 60-летия ВЛКСМ по проспекту Мира в Омске: 36-летний мужчина вышел из внедорожника и в ходе мелкого конфликта выстрелил из травматического пистолета "Оса" в лицо другому мужчине, который в результате случившегося получил рваную рану щеки и травму руки. Пострадавший был госпитализирован.
"Смерть потерпевшего не наступила по независящим от подозреваемого обстоятельствам... Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 44-летнему мужчине в результате дорожного конфликта по проспекту Мира в Омске", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации следователей, омич был задержан у себя в квартире при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается.
В Петербурге мужчина на радостях выстрелил с балкона, узнав пол ребенка
ПроисшествияОмскРоссияОмская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Новый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала