Рейтинг@Mail.ru
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/chislo-2068476068.html
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года - РИА Новости, 17.01.2026
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года
Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тысяч, за последние... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:13:00+03:00
2026-01-17T11:13:00+03:00
россия
марат хуснуллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20260113/gosduma-2067483427.html
https://ria.ru/avto/kak-zamenit-voditelskie-prava/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года

Количество ДТП с пострадавшими сократилось на 3 процента до минимума с 2022 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тысяч, за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Согласно статистике ДТП в России, за 2024 год количество происшествий с пострадавшими составило 132 тысячи. Таким образом, в минувшем году оно сократилось на 3%.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ГД попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники
13 января, 00:03
Больше всего ДТП традиционно фиксируется в Центральном федеральном округе. Так, в 2025 году их количество в округе составило 31,8 тысячи против 33 тысяч годом ранее.
Ранее, в среду, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%. Он отметил также, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года.
Окно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Замена водительского удостоверения в 2025 году: пошаговая инструкция
19 декабря 2025, 21:39
 
РоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала