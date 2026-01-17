Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тысяч, за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Согласно статистике ДТП в России, за 2024 год количество происшествий с пострадавшими составило 132 тысячи. Таким образом, в минувшем году оно сократилось на 3%.
Больше всего ДТП традиционно фиксируется в Центральном федеральном округе. Так, в 2025 году их количество в округе составило 31,8 тысячи против 33 тысяч годом ранее.
Ранее, в среду, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину, что смертность в ДТП в России за последние пять лет снизилась на 25%. Он отметил также, что сейчас стоит задача снизить аварийность и смертность на дорогах в полтора раза до 2030 года.
