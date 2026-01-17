Количество ДТП с пострадавшими в России сократилось до минимума с 2022 года

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадал хотя бы один человек, в России по итогам 2025 года составило 128 тысяч, за последние пять лет меньше ДТП было зарегистрировано только в 2022 году, выяснило РИА Новости по данным статистики.