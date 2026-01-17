Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Оппозиционные депутаты Чехии после завершения в пятницу первой сессии нового состава парламента пожаловались руководству и журналистам на поведение главы МИД Петра Мацинки, который во время выступлений депутатов строил гримасы и закатывал глаза, принижая важность обсуждаемого вопроса, сообщил новостной портал Оппозиционные депутаты Чехии после завершения в пятницу первой сессии нового состава парламента пожаловались руководству и журналистам на поведение главы МИД Петра Мацинки, который во время выступлений депутатов строил гримасы и закатывал глаза, принижая важность обсуждаемого вопроса, сообщил новостной портал Idnes

"По свидетельству оппозиционных депутатов, глава МИД во время их выступлений то закатывал глаза, то изображал на лице различные гримасы, то саркастически улыбался, что нервировало выступавших и мешало им сосредоточиться на теме прений. Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова вынуждена была прервать свое выступление, чтобы призвать Мацинку к порядку", - отмечается в сообщении.

Портал напомнил, что Мацинка также является председателем движения "Автомобилисты", составляющего нынешнюю правящую в Чехии коалицию вместе с другими двумя движениями - ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьером Андреем Бабишем , и SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое возглавляет спикер парламента Томио Окамура

По словам экс-главы минздрава и депутата от партии ТОР 09 Властимила Валека, подобное поведение министра иностранных дел свидетельствует о его низкой политической культуре.

"Высокомерие и насмешки, которые господин Мацинка постоянно демонстрирует с правительственной скамьи во время прямой телетрансляции дискуссии и голосования по вотуму доверия правительству, являются печальным проявлением низкой политической культуры. Господин Мацинка мог бы осознать, что он уже конституционный чиновник, а не просто председатель некоего фан-клуба", - написал Валек в соцсети Х.