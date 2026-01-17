Рейтинг@Mail.ru
Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/chekhina-2068453670.html
Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД
Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД - РИА Новости, 17.01.2026
Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД
Оппозиционные депутаты Чехии после завершения в пятницу первой сессии нового состава парламента пожаловались руководству и журналистам на поведение главы МИД... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T04:42:00+03:00
2026-01-17T04:42:00+03:00
в мире
чехия
андрей бабиш
томио окамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ba2a628922a27788c2961239ec28e7cc.jpg
https://ria.ru/20250901/chekhiya-2038950968.html
https://ria.ru/20251119/parlamchekhiyaent-2055875146.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2b32198a3a19cf3246078c09f20b3fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, андрей бабиш, томио окамура
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Томио Окамура
Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД

Оппозиция в Чехии жалуется на главу МИД, который строит гримасы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Оппозиционные депутаты Чехии после завершения в пятницу первой сессии нового состава парламента пожаловались руководству и журналистам на поведение главы МИД Петра Мацинки, который во время выступлений депутатов строил гримасы и закатывал глаза, принижая важность обсуждаемого вопроса, сообщил новостной портал Idnes.
"По свидетельству оппозиционных депутатов, глава МИД во время их выступлений то закатывал глаза, то изображал на лице различные гримасы, то саркастически улыбался, что нервировало выступавших и мешало им сосредоточиться на теме прений. Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова вынуждена была прервать свое выступление, чтобы призвать Мацинку к порядку", - отмечается в сообщении.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге
1 сентября 2025, 21:28
Портал напомнил, что Мацинка также является председателем движения "Автомобилисты", составляющего нынешнюю правящую в Чехии коалицию вместе с другими двумя движениями - ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое премьером Андреем Бабишем, и SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое возглавляет спикер парламента Томио Окамура.
По словам экс-главы минздрава и депутата от партии ТОР 09 Властимила Валека, подобное поведение министра иностранных дел свидетельствует о его низкой политической культуре.
"Высокомерие и насмешки, которые господин Мацинка постоянно демонстрирует с правительственной скамьи во время прямой телетрансляции дискуссии и голосования по вотуму доверия правительству, являются печальным проявлением низкой политической культуры. Господин Мацинка мог бы осознать, что он уже конституционный чиновник, а не просто председатель некоего фан-клуба", - написал Валек в соцсети Х.
Когда журналисты попросили главу МИД объяснить свое поведение, тот ответил, что он всего лишь реагировал таким образом на выступления некоторых ораторов и не знает, насколько всерьез его критиковали другие депутаты. Кроме того, Мацинка сообщил о том, что получил множество откликов от сограждан, которые якобы заявляли, что только благодаря ему они сумели выдержать до конца трансляцию трехдневной дискуссии о доверии правительству, которую кабмин в итоге получил.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Чехии пройдет заседание парламента по конфликту интересов у Бабиша
19 ноября 2025, 00:57
 
В миреЧехияАндрей БабишТомио Окамура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала