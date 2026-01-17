Рейтинг@Mail.ru
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС
17:13 17.01.2026 (обновлено: 17:32 17.01.2026)
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 17 янв — РИА Новости. Помощника главы Чечни, секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова наградили золотой медалью "За заслуги в повышении безопасности атомных станций", сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"Боевой офицер, командир ОМОНа "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев (Борец), в торжественной обстановке передал Адаму Кадырову золотую медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он уточнил, что Адам Кадыров удостоен этой награды приказом АО "Концерн Росэнергоатом" за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции.
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров проводит совещание с командирами силовых ведомств республики. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Кадыров опубликовал кадры с совещания, которое провел его сын Адам
Адам КадыровРамзан КадыровЗапорожская АЭСОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
