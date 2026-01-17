https://ria.ru/20260117/chechnya-2068520470.html
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС - РИА Новости, 17.01.2026
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС
Помощника главы Чечни, секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова наградили золотой медалью "За заслуги в повышении безопасности атомных станций",... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:13:00+03:00
адам кадыров
рамзан кадыров
запорожская аэс
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Адама Кадырова наградили за заслуги в повышении безопасности АЭС
