В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд

Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин.

В среду Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. По его словам, в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Был введен режим локального ЧС.

"Глава Советского района Н.А. Паремузов доложил о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавшего в результате воздушной атаки 14.01.2026 года. Главное: существует опасность обрушения пострадавшего подъезда; важно – исключить угрозу жизни людей; эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены; после этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.