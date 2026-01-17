https://ria.ru/20260117/bpl-2068521194.html
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд - РИА Новости, 17.01.2026
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил
глава города Александр Скрябин.
В среду Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. По его словам, в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Был введен режим локального ЧС.
"Глава Советского района Н.А. Паремузов доложил о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавшего в результате воздушной атаки 14.01.2026 года. Главное: существует опасность обрушения пострадавшего подъезда; важно – исключить угрозу жизни людей; эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены; после этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава города, всем жильцам подъезда предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми будет организован временный перевод в школы и детские сады рядом с жильем маневренного фонда.