Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/bpl-2068521194.html
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд - РИА Новости, 17.01.2026
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд
Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:16:00+03:00
2026-01-17T17:16:00+03:00
советский район
ростов-на-дону
александр скрябин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067802308_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0859e250e44acef9794bed6f492b2fe7.jpg
https://ria.ru/20260117/germanija-2068483859.html
https://ria.ru/20250814/bpla-2035385904.html
советский район
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067802308_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4dc84ce3b17ae49dcca06d5f746a175d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
советский район, ростов-на-дону, александр скрябин
Советский район, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА может обрушиться подъезд многоэтажки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Поврежденные в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ квартиры в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подъезд может обрушиться в многоэтажке в Советском районе Ростова-на-Дону после атаки украинских БПЛА в среду, сообщил глава города Александр Скрябин.
В среду Скрябин сообщил о повреждении нескольких многоквартирных домов из-за воздушной атаки над западной частью Ростова-на-Дону, четверо пострадали, один человек погиб. По его словам, в результате падения обломков загорелись строения промышленного предприятия. Был введен режим локального ЧС.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
СК установил, как планировалось убийство главы центра обучения пилотов БПЛА
Вчера, 12:12
"Глава Советского района Н.А. Паремузов доложил о ситуации с оказанием помощи жителям дома, пострадавшего в результате воздушной атаки 14.01.2026 года. Главное: существует опасность обрушения пострадавшего подъезда; важно – исключить угрозу жизни людей; эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены; после этого появится возможность допуска жильцов в квартиры, чтобы они могли забрать документы и ценные вещи", - написал Скрябин в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава города, всем жильцам подъезда предлагается жилье в маневренном фонде, а для семей с детьми будет организован временный перевод в школы и детские сады рядом с жильем маневренного фонда.
Беспилотник самолетного типа, атаковавший жилой дом в Ростове-на-Дону. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА пострадали 20 зданий
14 августа 2025, 19:38
 
Советский районРостов-на-ДонуАлександр Скрябин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала