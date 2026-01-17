СМИ рассказали, что Зеленский устроил в Киеве

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит встречи со своими возможными соперниками на выборах президента Украины ради укрепления своего политического будущего, пишет Bloomberg.
«
"Такой шквал встреч — признак того, что он, возможно, лавирует ради закрепления своего положения в политике страны после окончания конфликта", — говорится в публикации.
Обозреватель напомнил, что Зеленский недавно проводил встречи с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, бывшим телеведущим Сергеем Притулой, а также с украинским блогером Сергеем Стерненко*, которые считаются возможными кандидатами на выборах президента страны.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов на возможных выборах президента.
Нового главу государства должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.