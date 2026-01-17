https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068556411.html
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:25:00+03:00
