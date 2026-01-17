Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068556411.html
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 17.01.2026
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника
ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T23:25:00+03:00
2026-01-17T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
курская область
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, курская область, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 34 дрона ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ПВО России за три часа перехватила и уничтожила 34 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в субботу.
«
"Семнадцатого января в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 11 БПЛА - над территорией Курской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Орловской области, один БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала