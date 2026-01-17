Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 17.01.2026 (обновлено: 22:00 17.01.2026)
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 17.01.2026
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
ВСУ при помощи БПЛА второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР, сообщает минтопэнерго региона. РИА Новости, 17.01.2026
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
украина
луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, украина
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР

БПЛА ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре в ЛНР

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. ВСУ при помощи БПЛА второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР, сообщает минтопэнерго региона.
Ранее власти ЛНР сообщали, что не менее десяти украинских БПЛА атаковали энергосистему ЛНР минувшей ночью.
«
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР. В Северном регионе Республики зафиксирован очередной удар беспилотного летательного аппарата по энергообъекту", - говорится в Telegram-канале регионального минтопэнерго.
Там же уточнили, что аварийно-восстановительные работы будут организованы после отмены угрозы повторных атак со стороны ВСУ.
