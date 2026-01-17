https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068549268.html
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР - РИА Новости, 17.01.2026
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
ВСУ при помощи БПЛА второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре ЛНР, сообщает минтопэнерго региона. РИА Новости, 17.01.2026
луганская народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
украина
Дроны ВСУ второй раз за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР
БПЛА ВСУ второй раз за сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре в ЛНР