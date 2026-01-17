Рейтинг@Mail.ru
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 17.01.2026 (обновлено: 20:36 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068543611.html
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников
ПВО России перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, 35 из них - над Белгородской областью, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:35:00+03:00
2026-01-17T20:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
брянская область
беспилотники
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белгородская область, брянская область, беспилотники, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Брянская область, Беспилотники, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников

МО: ПВО за 5 часов перехватила и уничтожила 40 дронов ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный дивизион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ПВО России перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, 35 из них - над Белгородской областью, сообщило в субботу Минобороны РФ.
«
"Семнадцатого января в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Брянской области, два БПЛА - над территорией Воронежской области, один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьБрянская областьБеспилотникиПВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала