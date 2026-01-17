https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068543611.html
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников
ПВО России перехватила и уничтожила 40 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, 35 из них - над Белгородской областью, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:35:00+03:00
2026-01-17T20:35:00+03:00
2026-01-17T20:36:00+03:00
2026
Над российскими региона сбили 40 украинских беспилотников
МО: ПВО за 5 часов перехватила и уничтожила 40 дронов ВСУ над регионами России