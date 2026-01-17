https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068507855.html
ПВО уничтожила 24 беспилотника над Россией
ПВО уничтожила 24 беспилотника над Россией - РИА Новости, 17.01.2026
ПВО уничтожила 24 беспилотника над Россией
ПВО России с 12.00 мск до 15.00 мск перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Орловской областями, сообщило в субботу... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:18:00+03:00
2026-01-17T15:18:00+03:00
2026-01-17T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
пво
вооруженные силы украины
орловская область
россия
украина
орловская область
белгородская область
Новости
ru-RU
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, ПВО, Вооруженные силы Украины, Орловская область, Белгородская область
ПВО уничтожила 24 беспилотника над Россией
МО: силы ПВО за 3 часа перехватили и уничтожили 24 дрона ВСУ на регионами России