Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР

"Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования, вследствие чего в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.