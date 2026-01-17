https://ria.ru/20260117/bespilotniki-2068474556.html
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР - РИА Новости, 17.01.2026
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР
Минувшей ночью не менее 10 украинских БПЛА атаковали энергосистему ЛНР, в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение, специалисты оценивают...
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР
Не менее десяти украинских дронов атаковали энергосистему ЛНР минувшей ночью
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости.
Минувшей ночью не менее 10 украинских БПЛА атаковали энергосистему ЛНР, в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение, специалисты оценивают ситуацию, сообщает
региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности в Telegram-канале.
"Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования, вследствие чего в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.
"В виду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ", - дополнили в ведомстве.
Сообщается, что ситуация находится на постоянном контроле главы республики и правительства ЛНР
.