17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 17.01.2026
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР
Украинские беспилотники атаковали энергосистему ЛНР

Не менее десяти украинских дронов атаковали энергосистему ЛНР минувшей ночью

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Минувшей ночью не менее 10 украинских БПЛА атаковали энергосистему ЛНР, в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение, специалисты оценивают ситуацию, сообщает региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности в Telegram-канале.
"Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате четырех ударов произошло возгорание, зафиксированы значительные повреждения энергооборудования, вследствие чего в двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.
"В виду непростой обстановки специалистами оценивается возможность проведения аварийно-восстановительных работ", - дополнили в ведомстве.
Сообщается, что ситуация находится на постоянном контроле главы республики и правительства ЛНР.
