В Белгородской области при детонации беспилотника пострадал мужчина
Мирный житель ранен в Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ, скорая доставляет его в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:57:00+03:00
2026-01-17T17:57:00+03:00
2026-01-17T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
Гладков: мирный житель ранен в Белгородской области при детонации дрона ВСУ