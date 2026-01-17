Рейтинг@Mail.ru
11:38 17.01.2026
У Никиты Белых за время пребывания в СИЗО сменилось более 100 сокамерников
политика
кировская область
москва
россия
никита белых
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
кировский областной суд
политика, кировская область, москва, россия, никита белых, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировский областной суд
Политика, Кировская область, Москва, Россия, Никита Белых, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Кировский областной суд
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Во время пребывания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе в ходе расследования дела о превышении полномочий у него сменилось более 100 сокамерников, при этом была возможность встречаться со священником и читать книги, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2021 году Белых предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении. Позднее он был оправдан по всем эпизодам. Во время расследования дела в СИЗО он провел около двух лет - с 17 июля 2022 года по 21 июня 2024 года.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Минфин заплатит осужденному кировскому экс-губернатору компенсацию
14 ноября 2025, 14:53
Согласно материалам, у Белых за это время сменилось более 100 сокамерников. По его словам, это добавляло ему отрицательных эмоций, поскольку не давало возможности для нормального человеческого общения. Экс-губернатор также жаловался на отсутствие ряда удобств и условия содержания в СИЗО, в том числе на ограничение права на телефонные переговоры, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга. Он сетовал и на то, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой во время длительного судебного процесса, включавшего 74 заседания и допрос более 70 свидетелей, в том числе его бывших подчиненных, унижало его честь и достоинство.
При этом данные отдела спецучета СИЗО №1 ФСИН по Кировской области показывают, что Белых пользовался правом на телефонные переговоры, встречи со священником и выдачу книг. С заявлениями о трудоустройстве и предоставлении длительных свиданий фигурант к администрации СИЗО не обращался.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов - о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
8 августа 2024, 01:34
 
