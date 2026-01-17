У Никиты Белых за время пребывания в СИЗО сменилось более 100 сокамерников

ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Во время пребывания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе в ходе расследования дела о превышении полномочий у него сменилось более 100 сокамерников, при этом была возможность встречаться со священником и читать книги, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В 2021 году Белых предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и их превышении. Позднее он был оправдан по всем эпизодам. Во время расследования дела в СИЗО он провел около двух лет - с 17 июля 2022 года по 21 июня 2024 года.
Согласно материалам, у Белых за это время сменилось более 100 сокамерников. По его словам, это добавляло ему отрицательных эмоций, поскольку не давало возможности для нормального человеческого общения. Экс-губернатор также жаловался на отсутствие ряда удобств и условия содержания в СИЗО, в том числе на ограничение права на телефонные переговоры, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга. Он сетовал и на то, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой во время длительного судебного процесса, включавшего 74 заседания и допрос более 70 свидетелей, в том числе его бывших подчиненных, унижало его честь и достоинство.
При этом данные отдела спецучета СИЗО №1 ФСИН по Кировской области показывают, что Белых пользовался правом на телефонные переговоры, встречи со священником и выдачу книг. С заявлениями о трудоустройстве и предоставлении длительных свиданий фигурант к администрации СИЗО не обращался.
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов - о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
