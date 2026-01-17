У Никиты Белых за время пребывания в СИЗО сменилось более 100 сокамерников

ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Во время пребывания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в следственном изоляторе в ходе расследования дела о превышении полномочий у него сменилось более 100 сокамерников, при этом была возможность встречаться со священником и читать книги, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, у Белых за это время сменилось более 100 сокамерников. По его словам, это добавляло ему отрицательных эмоций, поскольку не давало возможности для нормального человеческого общения. Экс-губернатор также жаловался на отсутствие ряда удобств и условия содержания в СИЗО, в том числе на ограничение права на телефонные переговоры, долгосрочные свидания и организацию труда и досуга. Он сетовал и на то, что нахождение на скамье подсудимых за решеткой во время длительного судебного процесса, включавшего 74 заседания и допрос более 70 свидетелей, в том числе его бывших подчиненных, унижало его честь и достоинство.