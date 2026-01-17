В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности

МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Гибридные войны стали вызовом современной системе безопасности, требующим новых подходов к обороне и защите государства, заявил в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.

До избрания депутатом Лепешко являлся начальником Военной академии Белоруссии , имеет воинское звание генерал-майор.

"Ситуация с гибридными войнами оценивается как очень серьезная и характеризуется переходом от локальных инцидентов к системному давлению на критическую инфраструктуру и общественные институты. Гибридные методы стали ключевым инструментом государственного принуждения, позволяющим достигать стратегических целей без прямого объявления войны. Нарастающая угроза международной безопасности, характеризующаяся размыванием грани между войной и миром, применением комплексных методов (информационных, кибер-, экономических, асимметричных) для достижения политических целей, приводит к дестабилизации и глобальной нестабильности", - сказал Лепешко.

По его словам, основные угрозы включают разрушение обществ изнутри, манипулирование общественным мнением, подрыв доверия к общественным институтам, а также использование нерегулярных сил и технологий, которые играют на длительное истощение противника.

"События 2025 и начала 2026 годов показывают, что очень серьезную угрозу представляют атаки на критическую инфраструктуру - на системы операционных технологий в энергетике, финансах, логистике и водоснабжении, кража данных, шпионаж. Мы наблюдаем как участились диверсии на глубоководных кабелях связи и вторжения дронов в пространство крупных аэропортов", - сказал председатель комиссии.

Он отметил, что искусственный интеллект используется для создания гиперреалистичных дипфейков и автоматизации фишинговых кампаний, что подрывает доверие к официальным источникам информации.

"Целью информационных атак становится не просто искажение фактов, а провоцирование внутреннего раскола в обществах противника через "управляемый хаос". Это мы прочувствовали на себе в 2020 году", - сказал Лепешко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко , в стране прошли протестные акции оппозиции, призывавшей к захвату власти.

Лепешко указал и на опасность сосредоточения цифровых сервисов в руках нескольких глобальных провайдеров.

"Необходимо отметить, что централизация цифровых сервисов вокруг нескольких глобальных провайдеров ( Google Microsoft ) создает риски "каскадных сбоев": один успешный взлом может парализовать инфраструктуру целых регионов", - сказал он.

Гибридные методы становятся инструментом борьбы за новый миропорядок, полагает депутат.