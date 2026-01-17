Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/belorussija-2068460992.html
В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности
В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности - РИА Новости, 17.01.2026
В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности
Гибридные войны стали вызовом современной системе безопасности, требующим новых подходов к обороне и защите государства, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:11:00+03:00
2026-01-17T07:11:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
google
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_0:206:3275:2048_1920x0_80_0_0_f44ffd2f21101f39b15595764ad86fb3.jpg
https://ria.ru/20251209/moldaviya-2060775563.html
https://ria.ru/20251026/stepashin-2050725356.html
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991922845.html
https://ria.ru/20250907/patrushev-2040291223.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714463_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1238eaa084da02dfaa51728c8bdbae52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, google, microsoft corporation
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Google, Microsoft Corporation
В Белоруссии назвали гибридные войны вызовом системе безопасности

РИА Новости: Лепешко назвал гибридные войны вызовом системе безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Прохожие на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Гибридные войны стали вызовом современной системе безопасности, требующим новых подходов к обороне и защите государства, заявил в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
До избрания депутатом Лепешко являлся начальником Военной академии Белоруссии, имеет воинское звание генерал-майор.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне
9 декабря 2025, 12:02
"Ситуация с гибридными войнами оценивается как очень серьезная и характеризуется переходом от локальных инцидентов к системному давлению на критическую инфраструктуру и общественные институты. Гибридные методы стали ключевым инструментом государственного принуждения, позволяющим достигать стратегических целей без прямого объявления войны. Нарастающая угроза международной безопасности, характеризующаяся размыванием грани между войной и миром, применением комплексных методов (информационных, кибер-, экономических, асимметричных) для достижения политических целей, приводит к дестабилизации и глобальной нестабильности", - сказал Лепешко.
По его словам, основные угрозы включают разрушение обществ изнутри, манипулирование общественным мнением, подрыв доверия к общественным институтам, а также использование нерегулярных сил и технологий, которые играют на длительное истощение противника.
"События 2025 и начала 2026 годов показывают, что очень серьезную угрозу представляют атаки на критическую инфраструктуру - на системы операционных технологий в энергетике, финансах, логистике и водоснабжении, кража данных, шпионаж. Мы наблюдаем как участились диверсии на глубоководных кабелях связи и вторжения дронов в пространство крупных аэропортов", - сказал председатель комиссии.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин
26 октября 2025, 15:23
Он отметил, что искусственный интеллект используется для создания гиперреалистичных дипфейков и автоматизации фишинговых кампаний, что подрывает доверие к официальным источникам информации.
"Целью информационных атак становится не просто искажение фактов, а провоцирование внутреннего раскола в обществах противника через "управляемый хаос". Это мы прочувствовали на себе в 2020 году", - сказал Лепешко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, призывавшей к захвату власти.
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России
28 декабря 2024, 20:07
Лепешко указал и на опасность сосредоточения цифровых сервисов в руках нескольких глобальных провайдеров.
"Необходимо отметить, что централизация цифровых сервисов вокруг нескольких глобальных провайдеров (Google, Microsoft) создает риски "каскадных сбоев": один успешный взлом может парализовать инфраструктуру целых регионов", - сказал он.
Гибридные методы становятся инструментом борьбы за новый миропорядок, полагает депутат.
"В целом, гибридные войны - это вызов современной системе безопасности, требующий новых подходов к обороне и защите, включая усиление кибербезопасности, медиаграмотности населения и укрепление социальной сплоченности", - подчеркнул председатель комиссии по безопасности и обороне.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Запад хочет сделать Балтику ареной гибридной войны, заявил Патрушев
7 сентября 2025, 16:02
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоGoogleMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала