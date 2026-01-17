Рейтинг@Mail.ru
09:08 17.01.2026
Наталья Бехтерева: "Судьба — это в основном человек". Советы мудрой ученой
Наталья Бехтерева — нейрофизиолог, которая не боялась говорить о мире, который жестоко с ней обошелся, о судьбе и о том, что творит с человеком страх. РИА Новости, 17.01.2026
Наталья Бехтерева: "Судьба — это в основном человек". Советы мудрой ученой

Наталья Бехтерева
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Наталья Бехтерева — нейрофизиолог, которая не боялась говорить о мире, который жестоко с ней обошелся, о судьбе и о том, что творит с человеком страх.
Какие самые важные советы физиолога стоит усвоить, чтобы прожить здоровую жизнь?

Внучка врача, который не испугался Сталина

В Ленинграде 7 июля 1924-го родилась девочка, чья судьба была предопределена фамилией. Ее дед — Владимир Бехтерев, легендарный нейрофизиолог, который, по одной из версий, поставил Сталину диагноз "паранойя".
Владимир Михайлович Бехтерев
Владимир Михайлович Бехтерев
Сама Наталья Петровна говорила осторожно: "Не знаю, правда ли, что дед поставил такой диагноз Сталину. Но известно, что в результате визита к Ленину Бехтерев сказал, что у вождя — сифилис мозга".
Репрессии не обошли и ее семью. Отца, инженера и изобретателя Петра Бехтерева, расстреляли. Мать отправили в мордовские лагеря. Наталью, как дочь "врагов народа", поместили в детдом.
В медицинский институт не стремилась — казалось, там одна зубрежка. Поступила в четыре вуза сразу, но в блокадном Ленинграде остался только медицинский. Закончила его в 1947-м. Потом аспирантура, лаборатории, институты. В 1981-м — академик РАН. С 1990 года — научный руководитель Института мозга человека РАН.
Владимир Ленин. Петроград, январь 1918 г.
Владимир Ленин. Петроград, январь 1918 г.

О добре и зле

В интервью в 2004 году ее спросили: можно ли с детства направлять мысли ребенка только в доброе русло?
Ответ был неожиданно прямым: "Обычно это дается воспитанием. Но есть люди, которых воспитать невозможно. Вообще, в человеческой популяции всегда есть группы людей с так называемыми злыми, агрессивными наклонностями. Это понятно: правый отдел височной доли у них немножко не в порядке. А всех остальных, в общем, можно воспитать".
Нейрофизиолог объясняла добро и зло через биологию. Но при этом признавала и ценность религиозного воспитания.
Верующая держит свечу во время службы
Верующая держит свечу во время службы

Об уме

На вопрос "что такое ум?" Бехтерева ответила с обезоруживающей простотой: "Просто опыт. За столько лет много чего поднаберешься. А если серьезно, умный тот, кто в бытовых, жизненных ситуациях делает наименьшее количество ошибок".
Академик РАН, человек, посвятивший жизнь изучению мозга, определял интеллект через практику. Не через IQ, не через образование — через способность не повторять глупости.

О страхе

В своей книге "Магия мозга и лабиринты жизни" Бехтерева писала о самом разрушительном чувстве — страхе: "Зоны мозга, группы нервных клеток не могут включаться в мыслительную деятельность. Человек лишается творческой мысли — этого прекраснейшего из своих достояний".
Девушка в пустой комнате
Она знала, о чем писала. Сама прошла через репрессии, через детдом, через постоянное ощущение угрозы. И видела, как страх ломает людей изнутри — не физически, а на уровне мозговых структур.

О детях

Бехтерева обращалась к родителям жестко, но справедливо: "Родители! Если уж вы, во имя мимолетной встречи или "эпохальной" любви, произвели на свет новое существо, помните, что ваши обязательства перед ним ничуть не меньше, чем перед обществом в целом. Ибо "общество в целом" всегда складывается из отдельных людей, из нас, тех, кто рядом с нами, и тех, которые придут нам на смену. Через всю жизнь проносит человек свое детство, и хорошо, если оно дает ему силу. Детям очень нужны любовь и радость. Ведь радость противостоит страху и унынию. Развеселите огорченного малыша, окружите его любовью".
И добавляла: "Человеку свойственно искать радость, это — неназванный биологический инстинкт выживания".
Бабушка с внуком
О важности движения

Бехтерева была убеждена, что эмоции и движение неразрывно связаны: "При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки, разного рода двигательная активность. Что может сделать с человеком плавание, движение в воде! После водных процедур становишься просто другим человеком".
Она объясняла: "Об эмоциональном состоянии человека, да и животного, можно с большой вероятностью судить по его двигательной и речедвигательной активности или неактивности. Вопрос довольно хорошо изучен, причем даже в масштабе отдельной семьи, не говоря уже о психиатрической больнице".

О том мире

В интервью Бехтереву спросили о жизни и смерти. Она ответила честно: "Очень трудно сказать, есть там что-то или нет; в период клинической смерти кажется, что там что-то есть, а биологическая смерть? Бог его знает, как это выглядит. Во всяком случае, у меня был период в жизни, когда я разговаривала с моим умершим мужем, и у меня было такое ощущение, что это не сон, а явь. У нас такие темы под негласным запретом".
На вопрос, есть ли тот мир, академик ответила так: "Мне нередко задают этот вопрос. Я верю, что есть Высшее Существо, но я не люблю это обсуждать. Что касается того мира, есть он или нет — я не знаю. Готовлю себя к тому, что его нет. Я в принципе должна буду уйти и должна понимать, что это может быть дорога в никуда".
Конец света
О судьбе

На вопрос "что такое судьба?" Бехтерева дала ответ, который примиряет фатализм и свободу воли: "Судьба — это в основном человек. Конечно, есть такое ощущение, как будто с вами что-то происходит независимо от вашего характера. Жизнь человека складывается из каких-то внешних факторов, которые ему по жизни встречаются, и, конечно, из его кармы, но очень многое зависит от человека".
 
 
 
