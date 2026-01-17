Рейтинг@Mail.ru
"Барыс" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
17:40 17.01.2026
"Барыс" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
Московский ЦСКА уступил казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА уступил казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Астане, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). У победителей шайбы забросили Майкл Веккьоне (54-я, 60-я минуты), также шайбу забросил Тайс Томпсон (10). Гол армейцев на счету Максима Соркина (57).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 января 2026 • начало в 15:00
Завершен
Барыс
3 : 1
ЦСКА
13:00 • Тайс Томпсон
(Мэйсон Морелли)
13:24 • Майк Веччионе
(Рейли Уолш, Мэйсон Морелли)
19:23 • Майк Веччионе
(Адам Шиил)
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Павел Карнаухов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барыс" прервал пятиматчевую серию поражений и с 39 очками располагается на десятом месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА (54 очка) идет шестым на Западе.
В следующем матче астанинская команда 20 января нанесет визит тольяттинской "Ладе", а москвичи двумя днями позже вновь сыграют с "Барысом".
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
