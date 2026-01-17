https://ria.ru/20260117/barys-2068524236.html
"Барыс" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
"Барыс" обыграл ЦСКА и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
Московский ЦСКА уступил казахстанскому "Барысу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.01.2026
хоккей
тайс томпсон
континентальная хоккейная лига (кхл)
барыс
цска
максим соркин
тайс томпсон, континентальная хоккейная лига (кхл), барыс, цска, максим соркин
Хоккей, Тайс Томпсон, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Барыс, ЦСКА, Максим Соркин
