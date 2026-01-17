Банки продолжают снижать ставки по вкладам

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банки РФ после очередного снижения ключевой ставки Банка России продолжают снижать ставки по вкладам и накопительным счетам, следует из данных маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости.

В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.

Альфа-Банк изменил ставки по накопительным счетам в рублях - во всех сегментах понизил приветственную ставку на 0,5 п.п., до 16%, следует из данных Marcs. ПСБ понизил ставку по накопительному счету в вип-сегменте на 0,5 п.п., до 14%, а с 16 января анонсировал изменения ставок по накопительному счету "Акцент на процент" (максимальная ставка будет понижена на 1 п.п., до 16%).

Россельхозбанк в массовом (доступном для всех клиентов) и массово-высокодоходном (для владельцев пакетов допуслуг) сегментах снизил ставки по накопительным счетам в рублях: максимальная ставка в массовом сегменте понижена на 1,5 п.п., до 13,5%. Кроме того, в вип-сегменте понижены ставки на 0,5 п.п., до 12-14%.

Вложить или не вложить, вот в чем вопрос

ВТБ во всех сегментах снизил ставки по вкладам в рублях на всех сроках. По вкладам из массового сегмента максимальная ставка снижена на 0,5 п.п., до 15% (по вкладам сроком 3 месяца), базовая ставка снижена до 14,5%.

"По вкладу "Вместе": понижение на всех сроках на 0,5-0,6 п.п., до 14-15%. Массово-высокодоходный сегмент: максимальная ставка: 15% (-0,5 п.п.) - срок 3 месяца, базовая: 14,7% (-0,8 п.п.) - срок 3 месяца, вип-сегмент: максимальная ставка: 15% (-0,5 п.п.) - срок 3 месяца, базовая: 15% (-0,5 п.п.) - 3 месяца", - говорится в сообщении Marcs.

Газпромбанк в массовом сегменте понизил ставки по вкладам в рублях типа "Сохраняй" на сроках 2 и 3 месяца на 0,2-0,5 п.п., до 13-15,7%, говорится в сообщении. МКБ в массовом сегменте понизил ставки по вкладам типа "Сохраняй" в рублях на сроках 3-12 месяцев на 0,2-0,7 п.п., до 11,4-16%. "Яндекс банк" по вкладу в рублях понизил ставку на сроке 14 дней на 2 п.п., до 14,5%.

ПСБ в массовом и массово-высокодоходном сегментах понизил ставки по вкладам в рублях (тип "Сохраняй" до 181 день и вклад-лесенка на сроках 51-250 день) на 0,4-2 п.п., до 10-15,2%. Россельхозбанк также снизил ставки по ряду вкладов: в массовом сегменте максимальная и базовая ставки снижены на 0,5 п.п,, до 15,5%, в массово-высокодоходном сегменте максимальная ставка снижена на 0,45 п.п., до 15,65%.

"С 16 января Совкомбанк незначительно понизит ставки по вкладам. Максимальная ставка составит 17,5% годовых", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Совкомбанка.

"Банк "Дом.РФ" снизил ставки по вкладу "Мой дом" с 13 января. Максимальная ставка по вкладу "Мой дом" в составляет 15,7% годовых для всех клиентов банка на сроке 3 месяца и сумме от 1,5 миллиона рублей без опций пополнения и снятия при выплате процентов в конце срока. Минимальная ставка по вкладу "Мой дом" составляет 11,6% годовых на срок 3 года для всех клиентов и сумме от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей без опций пополнения и снятия при выплате процентов в конце срока", - сообщили в пресс-службе банка.

Директор департамента розничных продуктов " Абсолют банка " Виталий Костюкевич сообщил, что банк пересмотрел ставки по депозитной линейке, новые условия действуют с 15 января.