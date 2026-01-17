https://ria.ru/20260117/balitskij-2068481178.html
В Запорожской области устранят перебои с электричеством
В Запорожской области устранят перебои с электричеством - РИА Новости, 17.01.2026
В Запорожской области устранят перебои с электричеством
Перебои с электроснабжением наблюдаются в северо-западной части Запорожской области, ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T12:03:00+03:00
2026-01-17T12:03:00+03:00
2026-01-17T12:03:00+03:00
происшествия
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20260111/chp-2067252813.html
запорожская область
бердянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, бердянск, евгений балицкий
Происшествия, Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий
В Запорожской области устранят перебои с электричеством
Балицкий: на северо-западе Запорожской области устранят перебои с электричеством