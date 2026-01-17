https://ria.ru/20260117/avtobus-2068473392.html
В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом
В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом - РИА Новости, 17.01.2026
В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом
Автобус врезался в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, водитель был доставлен в больницу, трое пассажиров не пострадали, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T10:27:00+03:00
2026-01-17T10:27:00+03:00
2026-01-17T10:34:00+03:00
происшествия
великий новгород
гибдд мвд рф
великий новгород
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Автобус врезался в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, водитель был доставлен в больницу, трое пассажиров не пострадали, сообщает Госавтоинспекция Великого Новгорода.
По информации ведомства, в субботу в 06.40 на улице Нехинская автобус "ЛиАЗ" (маршрут 19), за рулем которого находился 59-летний водитель, наехал на фонарный столб, после чего врезался в двухэтажный жилой дом. В момент ДТП в автобусе находились три пассажира.
"В результате ДТП водитель автобуса доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "ЦГКБ". Пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ГАИ.
Как уточнил мэр города Александр Розбаум, пассажиры не пострадали, ущерб дому не зафиксирован, были снесены опора уличного освещения и дорожные знаки.
"В настоящее время специалистами МКУ "Городское хозяйство" совместно с перевозчиком производятся работы по уборке сломанной опоры и дорожных знаков. В течение дня специалистами будет проведена оценка и определены сроки восстановления уличного освещения с правой стороны", - сообщил Розбаум в своем Telegram-канале
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.