В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Автобус врезался в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, водитель был доставлен в больницу, трое пассажиров не пострадали, сообщает Госавтоинспекция Великого Новгорода.

По информации ведомства, в субботу в 06.40 на улице Нехинская автобус "ЛиАЗ" (маршрут 19), за рулем которого находился 59-летний водитель, наехал на фонарный столб, после чего врезался в двухэтажный жилой дом. В момент ДТП в автобусе находились три пассажира.

"В результате ДТП водитель автобуса доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "ЦГКБ". Пассажиры за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ГАИ.

Как уточнил мэр города Александр Розбаум, пассажиры не пострадали, ущерб дому не зафиксирован, были снесены опора уличного освещения и дорожные знаки.

"В настоящее время специалистами МКУ "Городское хозяйство" совместно с перевозчиком производятся работы по уборке сломанной опоры и дорожных знаков. В течение дня специалистами будет проведена оценка и определены сроки восстановления уличного освещения с правой стороны", - сообщил Розбаум в своем Telegram-канале