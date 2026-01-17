Рейтинг@Mail.ru
Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола и аутизмом
17.01.2026
04:00 17.01.2026
Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола и аутизмом
Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола и аутизмом - РИА Новости, 17.01.2026
Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола и аутизмом
Ученые не нашли связи между употреблением беременными женщинами парацетамола и риском проявления аутизма у их детей, говорится в исследовании группы ученых,... РИА Новости, 17.01.2026
Ученые не нашли связи между употреблением парацетамола и аутизмом

Lancet: парацетамол не связан с риском развития аутизма у детей

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ученые не нашли связи между употреблением беременными женщинами парацетамола и риском проявления аутизма у их детей, говорится в исследовании группы ученых, опубликованном в журнале Lancet.
"Имеющиеся на данный момент свидетельства не указывают на клинически значимый рост вероятности возникновения расстройства аутического спектра, синдрома дефицита внимания и гиперактивности или умственной отсталости у детей беременных женщин, принимающих парацетамол в соответствии с инструкцией", - говорится в интерпретации исследования.
В сентябре ВОЗ также заявила, что достаточных доказательств связи приема парацетамола беременными женщинами и развития аутизма у плода нет. Заявление последовало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) будет уведомлять врачей, что употребление ацетаминофена, также известного как парацетамол, во время беременности повышает риски развития аутизма у детей.
