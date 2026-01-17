https://ria.ru/20260117/artist-2068439338.html
В России впервые отметят День артиста
В России впервые отметят День артиста
Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января. РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января.
В августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин
распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста. Министр культуры РФ Ольга Любимова
подписала приказ об установлении Дня артиста и определении его датой 17 января 25 сентября.
Об идее создания праздника ранее заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков
. Он предложил отмечать его 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского
.
Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.
В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.