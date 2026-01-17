Рейтинг@Mail.ru
В России впервые отметят День артиста - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:19 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/artist-2068439338.html
В России впервые отметят День артиста
В России впервые отметят День артиста - РИА Новости, 17.01.2026
В России впервые отметят День артиста
Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T00:19:00+03:00
2026-01-17T00:19:00+03:00
культура
россия
ссср
ольга любимова
владимир машков
михаил мишустин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/31/402333159_0:377:2972:2048_1920x0_80_0_0_0641c350ee41d98ef20f295434fd0d40.jpg
https://ria.ru/20241204/prazdnik-1987347101.html
https://ria.ru/20250326/kultura-1934940460.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40233/31/402333159_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f086897e6fea314d5462bd3614273ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, ольга любимова, владимир машков, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, СССР, Ольга Любимова, Владимир Машков, Михаил Мишустин, Культура
В России впервые отметят День артиста

В России 17 января впервые отмечают День артиста

© РИА Новости / В. Шияновский | Перейти в медиабанкЗрительный зал ГАБТ СССР
Зрительный зал ГАБТ СССР - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / В. Шияновский
Перейти в медиабанк
Зрительный зал ГАБТ СССР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января.
В августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об установлении Дня артиста и определении его датой 17 января 25 сентября.
Памятник Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в Камергерском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В России появится День артиста
4 декабря 2024, 15:31
Об идее создания праздника ранее заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Он предложил отмечать его 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.
Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.
В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
День работника культуры в России
26 марта 2025, 12:06
 
КультураРоссияСССРОльга ЛюбимоваВладимир МашковМихаил МишустинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала