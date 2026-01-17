В России впервые отметят День артиста

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января.

Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.

В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.