Полиция запретила шествие митингующих у посольства Ирана в Ереване

ЕРЕВАН, 17 янв – РИА Новости. Полиция Армении запретила участникам акции протеста у здания посольства Ирана в Ереване провести шествие в городе, семеро митингующих были задержаны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Нарек Саркисян.
"Безопасность митинга перед посольством Ирана обеспечивается полицией надлежащим образом. Шествие было не санкционировано, именно поэтому его проведение было запрещено. Кроме того, в ходе митинга семь человек были подвергнуты административному задержанию за невыполнение законных требований сотрудников полиции", - заявил Саркисян.
В среду посол Ирана в Ереване Халил Ширголами заявил журналистам, что группе людей в Ереване дан "зеленый свет" на то, чтобы собираться перед зданием посольства Ирана и выступать с неуважительными и оскорбительными заявлениями. Он уточнил, что акции проходят шестой день подряд, несмотря на озабоченность, неоднократно выражаемую иранскими дипломатами армянским властям.
В ответ на это премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские власти не могли запретить акции протеста у посольства Ирана в Ереване, исходя из демократических принципов. При этом он заверил, что Ереван сделает все, чтобы развеять все опасения иранской стороны. Он подчеркнул также, что акции протеста не должны нарушать нормальную работу посольства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
