Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике - РИА Новости, 17.01.2026
05:56 17.01.2026
Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике
Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике
в мире
арктика
россия
норвегия
николай корчунов
нато
арктика
россия
норвегия
2026
в мире, арктика, россия, норвегия, николай корчунов, нато
В мире, Арктика, Россия, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона с обеспокоенностью фиксирует активизацию деятельности НАТО в Арктике, усиление там альянса приведет к нарастанию напряженности, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"С обеспокоенностью фиксируем активизацию деятельности НАТО в Арктике", - сообщил он.
"Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности, а теперь и к появлению трещин уже внутри самого блока", - подчеркнул дипломат.
Заголовок открываемого материала