Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике
Российская сторона с обеспокоенностью фиксирует активизацию деятельности НАТО в Арктике, усиление там альянса приведет к нарастанию напряженности, заявил РИА... РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона с обеспокоенностью фиксирует активизацию деятельности НАТО в Арктике, усиление там альянса приведет к нарастанию напряженности, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"С обеспокоенностью фиксируем активизацию деятельности НАТО
в Арктике", - сообщил он.
"Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности, а теперь и к появлению трещин уже внутри самого блока", - подчеркнул дипломат.