Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российская сторона с обеспокоенностью фиксирует активизацию деятельности НАТО в Арктике, усиление там альянса приведет к нарастанию напряженности, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Как показывает опыт, усиление присутствия Североатлантического альянса в том или ином регионе не способствует укреплению безопасности и, напротив, ведет к нарастанию там напряженности, а теперь и к появлению трещин уже внутри самого блока", - подчеркнул дипломат.