Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест
Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест - РИА Новости, 17.01.2026
Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест
Преподаватель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре отправлен под домашний арест по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник...
2026-01-17T11:38:00+03:00
2026-01-17T11:38:00+03:00
2026-01-17T14:21:00+03:00
республика коми
происшествия
республика коми
республика коми, происшествия
Республика Коми, Происшествия
Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест
Фигуранта дела о ЧП с учебной гранатой в Коми отправили под домашний арест
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Преподаватель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре отправлен под домашний арест по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Коми.
"Следователи ходатайствовали о заключении под стражу, суд избрал домашний арест", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили в СУСК, фигурант имеет статус обвиняемого по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).
Следственное управление СК
РФ по республике Коми
в пятницу сообщало о задержании подозреваемого по делу об инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
. Как установило следствие в ходе расследования уголовного дела о халатности, возбужденного по факту инцидента, один из преподавателей этого центра в четверг в ходе планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате возник пожар, пострадали 20 слушателей учебного центра МВД, уточняли в региональном следственном управлении. В настоящее время в отношении преподавателя возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Как сообщали РИА Новости в пятницу в минздраве Коми, после инцидента в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре в больницах остаются 19 человек, в том числе девять - в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. При этом пять пострадавших находятся в Эжвинской горбольнице, семь человек - в республиканской больнице Коми, остальные получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.
В субботу региональный минздрав сообщил, что шесть пострадавших при инциденте переведены на лечение в Москву
.