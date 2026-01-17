Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Преподаватель центра профподготовки МВД в Сыктывкаре отправлен под домашний арест по делу об инциденте с учебной гранатой, из-за срабатывания которой возник пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Коми.

Как сообщали РИА Новости в пятницу в минздраве Коми, после инцидента в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре в больницах остаются 19 человек, в том числе девять - в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. При этом пять пострадавших находятся в Эжвинской горбольнице, семь человек - в республиканской больнице Коми, остальные получают лечение в терапевтическом отделении медсанчасти МВД.