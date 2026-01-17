https://ria.ru/20260117/apple-2068461882.html
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 17.01.2026
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
Компания Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллиона рублей, назначенных за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ*) и за отказ удалить... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T07:23:00+03:00
2026-01-17T07:23:00+03:00
2026-01-17T07:23:00+03:00
россия
московский городской суд
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg
https://ria.ru/20260114/kino-2067869344.html
https://ria.ru/20250929/shtraf-2045006746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cda834544d34f02e4fb834e98554318f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Московский городской суд, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ