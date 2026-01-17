Рейтинг@Mail.ru
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 17.01.2026
07:23 17.01.2026
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
2026
россия, московский городской суд, apple, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Московский городской суд, Apple, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Компания Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллиона рублей, назначенных за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ*) и за отказ удалить запрещённый контент, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд зарегистрировал апелляционные жалобы на семь штрафов, назначенных компании Apple Distribution International Ltd.
Протоколы были рассмотрены в Таганском районном суде: пять из них касаются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, еще два были составлены за отказ удалить запрещённый контент.
Ранее суд неоднократно штрафовал Apple за несоблюдение российского законодательства.
Компания ушла из России в начале осени 2023 году, но спустя пару месяцев подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака, в январе 2026 года Роспатент зарегистрировал его.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
