Apple обжаловала семь штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Компания Apple обжаловала семь штрафов на 19,5 миллиона рублей, назначенных за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ*) и за отказ удалить запрещённый контент, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Протоколы были рассмотрены в Таганском районном суде: пять из них касаются пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, еще два были составлены за отказ удалить запрещённый контент.