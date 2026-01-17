Рейтинг@Mail.ru
Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 17.01.2026 (обновлено: 00:27 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/aleppo-2068438880.html
Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо
Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо - РИА Новости, 17.01.2026
Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо
Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) будут выведены с востока провинции Алеппо, где армия Сирии объявила "закрытую военную зону", отвод... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T00:16:00+03:00
2026-01-17T00:27:00+03:00
в мире
алеппо
сирия
сирийские демократические силы
ахмед аш-шараа
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137708/05/1377080595_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_9c27482b2995a4d5c0279a1d03e19738.jpg
https://ria.ru/20260115/sirija-2068076150.html
https://ria.ru/20260116/ssha-2068429744.html
алеппо
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137708/05/1377080595_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9f24662df40bc11679c68d2263a4c82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алеппо, сирия, сирийские демократические силы, ахмед аш-шараа, дамаск (город)
В мире, Алеппо, Сирия, Сирийские демократические силы, Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город)
Курдские формирования выведут с востока провинции Алеппо

Курдские СДС выведут свои силы с востока Алеппо к утру субботы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВид на сирийский город Алеппо
Вид на сирийский город Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Вид на сирийский город Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 17 янв - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (СДС) будут выведены с востока провинции Алеппо, где армия Сирии объявила "закрытую военную зону", отвод сил будет осуществлен до утра субботы, заявил командующий СДС Мазлум Абди.
Командование сирийской армии 13 января объявило восток провинции Алеппо закрытой военной зоной, сославшись на скопление сил СДС и возможные угрозы безопасности, и заявила о намерении провести ограниченную военную операцию. В ответ СДС официально заявили, что отрицают обвинения в наращивании сил, подчеркивают свое право на самооборону и призывают к деэскалации через диалог, отметив, что любые претензии о подготовке к нападению являются необоснованными и провоцирующими эскалацию.
Солдаты сирийской армии в Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Сирия открыла гуманитарный коридор для эвакуации людей с востока Алеппо
15 января, 15:08
"В ответ на призывы дружественных государств и посредников, а также исходя из нашей доброй воли в вопросе завершения процесса интеграции и приверженности выполнению положений соглашения от 10 марта, мы приняли решение завтра утром, в 7.00, вывести наши силы из текущих зон соприкосновения к востоку от Алеппо, которые в течение последних двух дней подвергались атакам, с последующим их передислоцированием в районы к востоку от Евфрата", - приводит слова Абди пресс-служба СДС.
В пятницу вечером командование СДС заявило, что армия Сирии подвергла массированному артиллерийскому обстрелу населенный пункт Дейр-Хафер, расположенной в обозначенной "закрытой зоне". Сирийская армия, в свою очередь, заявила, что нанесла удары по военным позициям курдов, откуда запускались беспилотники для атак по городу Алеппо и по гуманитарному коридору, который был открыт накануне для мирных граждан, которые желают покинуть город, данные сообщение курдское командование официально опровергло.
В феврале прошлого года командующий СДС генерал Мазлум Абди провел встречу с сирийским президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой стороны договорились о необходимости координации в вопросах безопасности, недопущении конфронтации между сирийской армией и силами СДС, а также обсуждали перспективы интеграции органов самоуправления курдской автономии в общенациональные структуры. В марте по результатам встречи аш-Шараа и Абди было подписано соглашение.
В середине декабря Абди заявил о необходимости автономного самоуправления провинций на северо-востоке Сирии, отметив, что достигнутое в марте соглашение с Дамаском должно стать основной будущего Сирии. После чего глава МИД САР Асаад аш-Шибани обвинил курдское руководство в нежелании выполнять договоренности по интеграции в единое управление под руководством Дамаска.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Центральное командование США заявило о развертывании сил в провинции Алеппо
Вчера, 22:22
 
В миреАлеппоСирияСирийские демократические силыАхмед аш-ШарааДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала