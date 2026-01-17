Рейтинг@Mail.ru
00:48 17.01.2026
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН
в мире, израиль, сша, россия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Израиль, США, Россия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС
СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН

FT: администрация Трампа рассматривает «совет мира» как замену ООН

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать "совет мира" под председательством американского лидера в качестве замены ООН, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
"Администрация Трампа рассматривает "совет мира" как "потенциальную замену ООН"… своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами Газы", - пишет газета.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Дмитриев цитатой из Библии прокомментировал ситуацию вокруг Газы
Вчера, 06:07
Ссылаясь на дипломатические источники, издание отмечает, что совет будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Как пишет издание, детали того, как именно будет функционировать совет, остаются неясными.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп сообщил о формировании "совета мира" по Газе
Вчера, 03:52
 
