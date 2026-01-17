СМИ: администрация Трампа может рассматривать "совет мира" как замену ООН

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа может рассматривать "совет мира" под председательством американского лидера в качестве замены ООН, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.
Ссылаясь на дипломатические источники, издание отмечает, что совет будет представлен на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Как пишет издание, детали того, как именно будет функционировать совет, остаются неясными.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.