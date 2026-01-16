Рейтинг@Mail.ru
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zhitel-2068280601.html
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне - РИА Новости, 16.01.2026
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне
Жителя Шалинского района Свердловской области приговорили к исправительным работам за гибель двухмесячного сына, задохнувшегося во сне, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:25:00+03:00
2026-01-16T12:25:00+03:00
происшествия
шалинский район
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20250626/ural-2025496937.html
шалинский район
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шалинский район, свердловская область
Происшествия, Шалинский район, Свердловская область
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне

Жителя Свердловской области осудили за гибель двухмесячного сына во сне

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Жителя Шалинского района Свердловской области приговорили к исправительным работам за гибель двухмесячного сына, задохнувшегося во сне, сообщила пресс-служба судов региона.
В июле 2025 года отец уложил своего двухмесячного сына на подушку, покормил, после чего лег рядом и уснул, уточняют в инстанции.
"Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся", – говорится в сообщении.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, свою вину он признал полностью. Шалинский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие на его иждивении двух малолетних детей, и назначил ему исправительные работы на полгода с удержанием 5% заработной платы.
В пресс-службе добавили, что ходатайство матери ребенка о прекращении в отношении подсудимого уголовного дела в связи с их примирением суд оставил без удовлетворения. "Примирение с потерпевшей в данном случае не устраняет вред, нанесенный основному объекту преступления – погибшему ребенку", – объяснили в инстанции.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительницу Урала заподозрили в убийстве дочери из-за плача
26 июня 2025, 09:30
 
ПроисшествияШалинский районСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала