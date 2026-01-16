Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Жителя Шалинского района Свердловской области приговорили к исправительным работам за гибель двухмесячного сына, задохнувшегося во сне, Жителя Шалинского района Свердловской области приговорили к исправительным работам за гибель двухмесячного сына, задохнувшегося во сне, сообщила пресс-служба судов региона.

В июле 2025 года отец уложил своего двухмесячного сына на подушку, покормил, после чего лег рядом и уснул, уточняют в инстанции.

"Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв дыхательные пути. В результате ребенок задохнулся", – говорится в сообщении.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, свою вину он признал полностью. Шалинский районный суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие на его иждивении двух малолетних детей, и назначил ему исправительные работы на полгода с удержанием 5% заработной платы.