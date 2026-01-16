Рейтинг@Mail.ru
Вратаря "Барселоны" отправят в аренду, сообщают СМИ
Футбол
 
16:56 16.01.2026 (обновлено: 02:16 17.01.2026)
Вратаря "Барселоны" отправят в аренду, сообщают СМИ
Вратаря "Барселоны" отправят в аренду, сообщают СМИ
Немецкий вратарь футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген перейдет на правах аренды в "Жирону", сообщает журналист Нил Сола в соцсети X. РИА Новости Спорт, 17.01.2026
https://ria.ru/20260116/barselona-2068201407.html
Вратаря "Барселоны" отправят в аренду, сообщают СМИ

Вратарь "Барселоны" Тер Штеген перейдет в аренду в "Жирону"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Немецкий вратарь футбольного клуба "Барселона" Марк-Андре тер Штеген перейдет на правах аренды в "Жирону", сообщает журналист Нил Сола в соцсети X.
Соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, переговоры находятся в завершающей стадии.
Тер Штегену 33 года. Он перешел в "Барселону" из мёнхенгладбахской "Боруссии" летом 2014 года. Вместе с командой голкипер стал шестикратным чемпионом Испании и победителем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В качестве вратаря сборной Германии тер Штеген взял бронзу чемпионата Европы 2016 года.
С октября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб три матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба. В нынешнем сезоне немец вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Гвадалахары" (2:0).
"Жирона" после 19 туров чемпионата Испании занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
"Барселона" вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Футбол
 
