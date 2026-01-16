Рейтинг@Mail.ru
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
09:50 16.01.2026 (обновлено: 10:32 16.01.2026)
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 16.01.2026
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике, сообщает национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике, сообщает национальная сейсмологическая служба.
"Предварительная информация: землетрясение магнитудой 5,6 в 317 километрах к югу от города Четумаль, штата Кинтана-Роо", - сообщает служба на своей странице в соцсети X.
Землетрясение было зафиксировано в 00.08 по местному времени (09.08 мск). Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине десяти километров.
Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не приводятся. Агентство Рейтер на фоне сообщений сейсмологической службы сообщает со ссылкой на очевидцев о сигнале тревоги, прозвучавшем в столице Мексики.
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15
 
