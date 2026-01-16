https://ria.ru/20260116/zemletryasenie-2068242075.html
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 16.01.2026
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Мексике, сообщает национальная сейсмологическая служба. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T09:50:00+03:00
2026-01-16T09:50:00+03:00
2026-01-16T10:32:00+03:00
мексика
в мире
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
https://ria.ru/20250902/zemletryaseniya-2007928080.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, в мире, землетрясение
Мексика, В мире, Землетрясение
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Мексике зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6