Рейтинг@Mail.ru
В Мексике произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zemletrjasenie-2068245195.html
В Мексике произошло новое землетрясение
В Мексике произошло новое землетрясение - РИА Новости, 16.01.2026
В Мексике произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в мексиканском штате Герреро, следует из информации национальной сейсмологической службы. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:16:00+03:00
2026-01-16T10:16:00+03:00
в мире
герреро
кинтана-роо
землетрясение
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20250902/zemletryaseniya-2007928080.html
герреро
кинтана-роо
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, герреро, кинтана-роо, землетрясение, мексика
В мире, Герреро, Кинтана-Роо, Землетрясение, Мексика
В Мексике произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в мексиканском штате Герреро

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в мексиканском штате Герреро, следует из информации национальной сейсмологической службы.
Ранее она сообщила о землетрясении магнитудой 5,6 в мексиканском штате Кинтана-Роо.
«
"Землетрясение магнитудой 5,3 в 17 километрах к юго-западу от города Сан-Маркос, штат Герреро", - сообщает служба на своей странице в соцсети X.
Землетрясение было зафиксировано в 00.42 по местному времени (09.42 мск). Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине пяти километров.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Крупные землетрясения в мире в 2025 году
2 сентября 2025, 14:15
 
В миреГеррероКинтана-РооЗемлетрясениеМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала