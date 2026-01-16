https://ria.ru/20260116/zemletrjasenie-2068245195.html
В Мексике произошло новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в мексиканском штате Герреро, следует из информации национальной сейсмологической службы. РИА Новости, 16.01.2026
