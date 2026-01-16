Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 16.01.2026 (обновлено: 09:24 16.01.2026)
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события
Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Свое заявление он сделал в вечернем... РИА Новости, 16.01.2026
Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события

Зеленский резко отреагировал на обвинение Трампа в затягивании конфликта

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Свое заявление он сделал в вечернем обращении.

"Никогда Украина не была и не будет преградой миру", — попытался оправдаться Зеленский.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией
09:17
Он утверждает, что это якобы России не нужны соглашения.

В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Новое заявление Мерца о России поразило журналиста
08:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДональд ТрампСШАСергей Лавров
 
 
