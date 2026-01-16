Зеленский набросился на Трампа из-за вчерашнего события

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента США Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Свое заявление он сделал в вечернем обращении. "Никогда Украина не была и не будет преградой миру", — попытался оправдаться Зеленский.

Он утверждает, что это якобы России не нужны соглашения.



В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.



Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, если они носят серьезный характер.