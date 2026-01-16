Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Связанные с Владимиром Зеленским крупные украинские производители БПЛА зарабатывают миллиарды, поставляя ВСУ дроны по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Не отстают и крупные украинские производители дронов, которые зарабатывают миллиарды на поставках дронов, зачастую по завышенным ценам", - сказал собеседник агентства.

Это, по его словам, в основном аффилированные с Зеленским и его друзьями компании, такие как FirePoint, получившие госконтракты на снабжение ВСУ

"Увеличение этих контрактов и потока денежных средств напрямую зависит от запросов армии и численности войск беспилотных систем", - отметил представитель силовых структур.