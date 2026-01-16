https://ria.ru/20260116/zelenskij-2068434040.html
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене - РИА Новости, 16.01.2026
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене
Связанные с Владимиром Зеленским крупные украинские производители БПЛА зарабатывают миллиарды, поставляя ВСУ дроны по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T23:05:00+03:00
2026-01-16T23:05:00+03:00
2026-01-16T23:05:00+03:00
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_63adc99ebf1a7e9e79c17526a736bd17.jpg
https://ria.ru/20260116/vsu-2068428733.html
https://ria.ru/20260116/vsu-2068431563.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065305821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ddb66e5a44f63b80aa045237e0b25ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, украина
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене
РИА Новости: связанные с Зеленским фирмы поставляют ВСУ БПЛА по завешенным ценам
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Связанные с Владимиром Зеленским крупные украинские производители БПЛА зарабатывают миллиарды, поставляя ВСУ дроны по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Не отстают и крупные украинские производители дронов, которые зарабатывают миллиарды на поставках дронов, зачастую по завышенным ценам", - сказал собеседник агентства.
Это, по его словам, в основном аффилированные с Зеленским
и его друзьями компании, такие как FirePoint, получившие госконтракты на снабжение ВСУ
.
"Увеличение этих контрактов и потока денежных средств напрямую зависит от запросов армии и численности войск беспилотных систем", - отметил представитель силовых структур.
Украинское командование уже давно проводит увеличение штатов подразделений беспилотных систем.