Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене - РИА Новости, 16.01.2026
23:05 16.01.2026
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене
Связанные с Зеленским производители поставляют ВСУ дроны по завышенной цене

РИА Новости: связанные с Зеленским фирмы поставляют ВСУ БПЛА по завешенным ценам

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Связанные с Владимиром Зеленским крупные украинские производители БПЛА зарабатывают миллиарды, поставляя ВСУ дроны по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Не отстают и крупные украинские производители дронов, которые зарабатывают миллиарды на поставках дронов, зачастую по завышенным ценам", - сказал собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала