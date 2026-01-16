Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО
15:52 16.01.2026
Зеленский заявил о получении серьезного пакета ракет к системам ПВО
в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что получил "серьезный пакет" ракет к системам ПВО.
"До сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет, на сегодня я могу сказать откровенно, потому что сегодня уже есть ракеты… Я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки... Сегодня с утра мы получили серьезный пакет, сейчас это на Украине... Но это удается такими силами, кровью, выбивать пакеты, когда ты понимаешь, сколько на складах в странах, что оно лежит", - приводятся слова Зеленского в видеозаписи, опубликованной агентством УНИАН.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Система разваливается". У Зеленского начали отбирать власть
