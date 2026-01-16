Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 16.01.2026
Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях
Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях - РИА Новости, 16.01.2026
Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях
Группировка "Запад" ведёт активные наступательные действия на четырёх направлениях с фронтом более 320 километров, сообщило Минобороны РФ со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2026
Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях

"Запад" активно наступает на 4 направлениях с фронтом более 320 км

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группировка "Запад" ведёт активные наступательные действия на четырёх направлениях с фронтом более 320 километров, сообщило Минобороны РФ со ссылкой на командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева.
"Командующий группировкой "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
