Группировка "Запад" активно наступает на четырех направлениях
Группировка "Запад" ведёт активные наступательные действия на четырёх направлениях с фронтом более 320 километров, сообщило Минобороны РФ со ссылкой на... РИА Новости, 16.01.2026
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
