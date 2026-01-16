Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину
07:56 16.01.2026
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину
Европейский бизнес решил взыскать долги с украинских компаний, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
в мире
украина
европа
киев
виктор орбан
украина
европа
киев
в мире, украина, европа, киев, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, Киев, Виктор Орбан
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину

Handelsblatt: западные кредиторы требуют, чтобы компании на Украине отдали долги

Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейский бизнес решил взыскать долги с украинских компаний, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
"Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
Вчера, 08:00
США заплатят Украине два процента стоимости ее богатств
Вчера, 08:00
Издание отмечает, что украинский бизнес, как минимум на сегодняшний день, просто не способен расплатиться с накопившимися долгами.
"Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — пишет Handelsblatt.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы.
Будапешт, Прага и Братислава не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
 
В миреУкраинаЕвропаКиевВиктор Орбан
 
 
