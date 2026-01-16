СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину

Издание отмечает, что украинский бизнес, как минимум на сегодняшний день, просто не способен расплатиться с накопившимися долгами.

"Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — пишет Handelsblatt.