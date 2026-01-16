https://ria.ru/20260116/zapad-2068226392.html
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину
Европейский бизнес решил взыскать долги с украинских компаний, сообщает немецкая газета Handelsblatt. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T07:56:00+03:00
2026-01-16T07:56:00+03:00
2026-01-16T07:58:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067907726.html
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066677892.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, киев, виктор орбан
В мире, Украина, Европа, Киев, Виктор Орбан
СМИ рассказали, как Запад нанес Украине удар в спину
Handelsblatt: западные кредиторы требуют, чтобы компании на Украине отдали долги
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Европейский бизнес решил взыскать долги с украинских компаний, сообщает немецкая газета Handelsblatt
.
"Украинские компании сталкиваются с миллиардами претензий. Чтобы сохранить ликвидность несмотря на конфликт, многие предприятия Украины
продлевают существующие облигации. Кредиторы до сих пор были великодушны, но это может скоро измениться", — говорится в статье.
Издание отмечает, что украинский бизнес, как минимум на сегодняшний день, просто не способен расплатиться с накопившимися долгами.
"Украинские компании столкнутся с бременем, которое трудно финансировать, потому что, помимо продолжающейся войны, им придется вернуть около трех миллиардов евро по облигациям. <…> Это касается прежде всего операторов инфраструктуры, которые испытывают особое бремя. Они пытаются уравнять свое долговое бремя, откладывая выплаты процентов и продлевая сроки погашения", — пишет Handelsblatt.
В декабре страны Евросоюза не смогли договориться об использовании для помощи Киеву
замороженных российских активов и решили выделить на это совместный заем на 90 миллиардов евро. Из них 60 миллиардов планируется потратить на военную помощь, причем приоритетными должны стать закупки вооружений из стран Европы
.
Будапешт
, Прага
и Братислава
не участвуют в обеспечении кредита. Как заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
по итогам декабрьского саммита, расплачиваться за него будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.