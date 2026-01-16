CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции, пишет газета Politico.
"Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — указывается в материале.
"Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. <…> По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — сообщается там.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.