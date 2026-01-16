Рейтинг@Mail.ru
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.01.2026
03:21 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/zapad-2068209670.html
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным - РИА Новости, 16.01.2026
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным
Начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в...
в мире
европа
россия
владимир путин
фридрих мерц
москва
дмитрий песков
politico
европа
россия
москва
в мире, европа, россия, владимир путин, фридрих мерц, москва, дмитрий песков, politico
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Москва, Дмитрий Песков, Politico
CМИ сообщают о расколе Запада из-за переговоров с Путиным

Politico: страны Европы раскололись по вопросу переговоров с Путиным

© AP Photo / Leon NealКир Стармер, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшиеся усилия Европы по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что фиксирует дипломатический раскол в западной коалиции, пишет газета Politico.
«
"Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> В четверг глава британского МИД Иветт Купер отвергла предложения Парижа и Рима о том, что европейские союзники должны рассмотреть вопрос о восстановлении дипломатического контакта с Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине", — указывается в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
21 декабря 2025, 16:30
В тексте отмечается, что в Европе уже сформировались опасения из-за того, что ее отодвигают на дальний план в вопросе украинского урегулирования. Тем не менее, согласно изданию, Лондон до сих пор полагает, что именно Киев и европейские государства определяют условия окончания конфликта.
«
"Купер утверждает, что на данный момент дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках. <…> По ее словам, давление на Москву должно усиливаться, а не ослабляться, посредством санкций и военной поддержки Киева", — сообщается там.
На фоне обострения противоречий между Брюсселем и Вашингтоном европейские политики стали все чаще обращаться к теме реставрации отношений с Москвой. Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Россией, назвав ее крупнейшим соседом Европы. Политик отметил, что восстановление отношений ознаменует окончание испытания для Германии и Европы в целом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер готов к восстановлению контактов с западными коллегами. При этом возможная беседа должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Раде набросились на Зеленского после слов Трампа о переговорах
Вчера, 14:41
 
В миреЕвропаРоссияВладимир ПутинФридрих МерцМоскваДмитрий ПесковPolitico
 
 
