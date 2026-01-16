Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии
16.01.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии - РИА Новости, 16.01.2026
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии
Европейцы, угрожавшие сокрушить Россию, могут выслать лишь немногочисленные силы для защиты Гренландии, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе... РИА Новости, 16.01.2026
в мире
гренландия
россия
дональд трамп
евросоюз
нато
гренландия
россия
в мире, гренландия, россия, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Гренландия, Россия, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии

Политолог Саламоне: угрожая России, Европа не способна защитить Гренландию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейцы, угрожавшие сокрушить Россию, могут выслать лишь немногочисленные силы для защиты Гренландии, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Великобритания отправила одного военного, Норвегия — двух. Германия не скупится и убеждена, что может высказать свое мнение, поэтому отправила 13 военных. Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!" — сыронизировал он.
Глава МИД Гренландии расплакалась во время интервью после встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Гренландии расплакалась после встречи в Белом доме
Вчера, 15:17
Гренландия входит в состав Датского королевства. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Копенгаген и Нуук, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС продолжают обсуждать возможную реакцию на угрозы США в отношении Гренландии.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Это Россия". В США внезапно высказались о планах на Гренландию
10 января, 16:11
 
В миреГренландияРоссияДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
