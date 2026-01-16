На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Европейцы, угрожавшие сокрушить Россию, могут выслать лишь немногочисленные силы для защиты Гренландии, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Великобритания отправила одного военного, Норвегия — двух. Германия не скупится и убеждена, что может высказать свое мнение, поэтому отправила 13 военных. Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!" — сыронизировал он.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Копенгаген и Нуук, в свою очередь, предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС продолжают обсуждать возможную реакцию на угрозы США в отношении Гренландии.
