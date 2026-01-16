На Западе сделали неожиданное заявление о России из-за Гренландии

«

"Военные из некоторых стран НАТО прибыли в Гренландию. Страх начинает нарастать как в Вашингтоне, так и в Кремле. Им бы лучше быть осторожнее! Великобритания отправила одного военного, Норвегия — двух. Германия не скупится и убеждена, что может высказать свое мнение, поэтому отправила 13 военных. Франция Макрона — совсем другое дело: целых 15 военных! Кстати, это те самые люди, которые заявляли, что смогут нанести поражение России. Кучка шутов. Вот кто они!" — сыронизировал он.