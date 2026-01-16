Активная внешнеполитическая деятельность Вашингтона в первые недели нового года показала, что американцы пытаются создать новый мир, где определяющими будут сила и способность государства отстоять свои цели. Уже очевидно, что центрами силы в нем будут Россия, США и Китай, а вот Европе в новом мире места не нашлось. Она оказалась главной жертвой в сложных конфликтах, раздирающих земной шар в последнее время.

Европейцы, разумеется, страдают. "Единый Запад умер, — тоскует издание Politico. — Между Штатами и Европой отныне пропасть шириной с Атлантику". "Раскол", "разрыв", "распад", пишут капслоком западные СМИ, и вообще, "развод и девичья фамилия".

Многие европейцы винят во всем Трампа, надеясь на то, что его сменит ставленник демократов и "все станет как при бабушке". Однако эти надежды выглядят наивно. Вашингтон вошел во вкус новых экономических отношений с ЕС и не прекратит их даже при смене правящей партии. И демократы, и республиканцы Америки уверены, что Европа откормлена в достаточной степени и ее пора резать.

Европейским гениям на заметку: это же предыдущая демократическая администрация затащила ЕС в ловушку противостояния с Россией. Это же при Байдене был взорван "Северный поток", это при нем европейцы порвали все отношения с Россией и обложили нас санкциями, которые бумерангом ударили по ним самим.

Тогда евролидеров уговаривали потерпеть и отдать миллиарды Украине, обнадеживая тем, что Россия вот-вот сломается и распадется, а на ее руинах можно будет пошакалить, как на руинах СССР. Только не вышло у наших заклятых "друзей и партнеров". Россия не развалилась. Вместо нее развалился Запад.

Интересы США и Европы действительно разошлись окончательно и бесповоротно. Американские цифровые миллиардеры смертной ненавистью ненавидят брюссельскую администрацию и европейские правительства, которые не дают им развивать свой бизнес в ЕС. В Силиконовой долине давно мечтали о своеобразном диком поле, где слабые правительства будут лишь фикцией и где можно будет свободно строить свои бизнес-империи. Европа — первый кандидат на роль этого пространства.

Европейские фон дер Макроны тем временем злятся на Вашингтон, который понял, что благополучие Европы оплачивают нищающие американцы, и снял ЕС с довольствия — ничего личного, это просто бизнес.

Логика капиталистических хищников не меняется. Когда закончились ресурсы от разграбления постсоветского пространства, Запад — тогда вполне еще единый — обратил голодный взор на Россию. Прекрасной идеей казалось втянуть ее в прокси-войну с НАТО, обескровить, развалить на части и устроить на руинах пир победителей. Однако наша страна выстояла в этом сложном, многомерном противостоянии, где экономические битвы значили не меньше, чем сражения на поле боя.

Экономический кризис в США тем временем только набирал обороты. Поэтому там решили пустить под нож европейских союзников. Единство Запада, которым так хвалились в начале СВО, действительно оказалось разрушено.

Смешно выглядит альянс НАТО, члены которого воюют между собой за Гренландию. Нелепым атавизмом оказался Евросоюз, внутри которого нет согласия вообще ни по одному вопросу. Распался не просто союз США и Европы — распалась Европа внутри себя. Да и в Штатах ожесточенный внутренний раскол зашел так далеко, как никогда: вторая гражданская война уже практически на пороге.

Прав Йошка Фишер, отставной деятель немецкой политики: "При президенте Трампе США стремятся к новому мировому порядку, основанному на разделении сфер интереса, в котором будет доминировать большая тройка сверхдержав: Соединенные Штаты, Китай и Россия".

В сущности, о том же говорил и советник президента США Стивен Миллер: "Мы живем в <...> реальном мире, где правят сила и мощь". Россия в трудных боях подтвердила свою силу и мощь, отстояла свой суверенитет благодаря мужеству и стойкости наших граждан и стратегическому расчету Кремля.