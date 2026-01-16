Рейтинг@Mail.ru
08:16 16.01.2026
На Урале задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом
На Урале задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом
происшествия, свердловская область, нижний тагил, кушва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Свердловская область, Нижний Тагил, Кушва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Урале задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом

На Урале майнеров заподозрили в причинении ущерба энергокомпании на 16 млн руб

Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Троих участников преступной группы, подозреваемых в причинении ущерба энергетической компании на более 16 миллионов рублей, задержали в Свердловской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, участники организованной группы, подозреваемые в причинении имущественного ущерба российской энергетической компании, незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты.
"Ущерб превысил 16 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше десяти тысяч единиц майнингового оборудования. Трое подозреваемых в организации противоправной деятельности задержаны", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана, фигурантов отправили под домашний арест.
Майнинг-ферма в Ленобласти похитила электроэнергии на миллиард рублей
