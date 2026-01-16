На Урале задержали участников ОПГ, занимавшейся незаконным майнингом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Троих участников преступной группы, подозреваемых в причинении ущерба энергетической компании на более 16 миллионов рублей, задержали в Свердловской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее данным, участники организованной группы, подозреваемые в причинении имущественного ущерба российской энергетической компании, незаконно подключили к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва устройства для питания оборудования, предназначенного для добычи криптовалюты.
«
"Ущерб превысил 16 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше десяти тысяч единиц майнингового оборудования. Трое подозреваемых в организации противоправной деятельности задержаны", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела о причинении имущественного ущерба путем обмана, фигурантов отправили под домашний арест.
