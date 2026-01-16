https://ria.ru/20260116/yug-2068284388.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили более 1140 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 16.01.2026
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1140 военных в зоне "Южной" группировки