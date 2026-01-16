Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили более 1140 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, а также 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.