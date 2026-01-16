Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 16.01.2026 (обновлено: 12:40 16.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили более 1140 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1140 военных в зоне "Южной" группировки

Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю уничтожили более 1140 военнослужащих ВСУ и два танка в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 1140 военнослужащих, два танка, 42 боевые бронированные машины, а также 105 автомобилей, 22 артиллерийских орудия, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
